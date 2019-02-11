براد بيت يتسلل لحفل عيد ميلاد طليقته

2019/02/11 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ا يعني الطلاق انتهاء العلاقة بين الأزواج، وهذا ما جرى بين الممثلة الأمريكية “جينيفر أنيستون” وزوجها السابق “براد بيت”.

رصدت عدسات الباباراتزي النجم الأمريكي “براد بيت” يسير برفقة حارسه الشخصي متوجهًا لحضور حفل عيد ميلاد ” جينيفر أنيستون” الخمسين المُقام في برج “صن سيت” بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء يوم أمس السبت، رغم أنه يفصلنا يومين على عيد ميلادها الفعلي.

واختار النجم، الذي يواعد حاليًا النجمة الأمريكية “تشارليز ثيرون”، إطلالة كاجوال مُرتديةً قبعة بيسبول كحلية وسويتشر غامق.



بينما اختارت “جينيفر” ارتداء جمبسوت أسود بشيالات سباغتي رفيعة تشابكت عند الظهر، وأسدلت خصلات شعرها الحريري المموج على جانبي كتفها.

ومن بين الوجوه الشهيرة الأخرى التي حضرت الحفل: المغنية الأمريكية “كاتي بيري” وحبيبها النجم “أورلاندو بلوم”، ومقدمة البرامج الكوميدية “إلين دي جينيريس”، والممثلة الحسناء “كيت هدسون”، و”باربرا سترايسند” غيرهم الكثير.

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