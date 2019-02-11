2019/02/11 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..هنأ رئيس المجلس السياسي في “ حزب الله” إبراهيم أمين، الشعب الإيراني وجميع أحرار العالم بالاحتفالية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.واعتبر امين في تصريح له أن “جوهر الانتصار الذي حصل في هذه الثورة هو انتصار القيم”.يشار الى ان كلام السيد جاء خلال رعايته ملتقى القيم الانسانية في الأديان السماوية الذي نظمته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين يهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية alansaar.

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