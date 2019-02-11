بالصور .. الاستخبارات العسكرية تفكك اكبر خلية ارهابية في الانبار بينهم .. ؟

2019/02/11 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في الانبار، الاثنين، بأن مديرية استخبارات وارهاب

المحافظة تمكنت من تفكيك خلية تضم 200 ارهابي في الانبار، مبينا ان"

من بينهم قتلة مصطفى العذاري والمسؤولين على مجزرة البو نمر.وقال المصدر في حديث صحفي، ان" مديرية استخبارات وارهاب الانبار

وبالتعاون مع خلية الصقور تمكنت من تفكيك اكبر خلية ارهابية في

المحافظة"، مبينا ان "الخلية مكونة من اكثر من 200 عنصر تابع

لداعش".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هؤلاء متورطين بعمليات

قتل واستهداف للمدنيين والقوات الامنية في الانبار اضافة الى تفجير

عجلات مفخخة وعبوات ناسفة"، مشيرا الى ان "من بينهم قتلة مصطفى

العذاري في الفلوجة والمسؤولين عن مجزرة البو نمر بالمحافظة".

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