طائرة تهبط اضطرارياً لسبب غير مسبوق في تاريخ الطيران

2019/02/11 | 11:00

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متابعة : سومر نيوز

في حالة غريبة، وربما الوحيدة من نوعها في تاريخ الطيران، أجبرت طائرة تابعة لخطوط "...

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