الخطوط الجوية تحقق 181 الف دولار عن اعمال ترحيل الطائرات خلال كانون الثاني 2019

واضاف ناصر، ان "جميع تلك الاعمال والخدمات نفذت وفق شروط السلامة والضوابط والقوانين الدولية المعتمدة عالميا"، مبينا ان "ملاكات الشركة استطاعت من تطوير عملها بشكل ملحوظ لتقديم خدمات متميزة في هذا المجال الذي يجري على مدار الساعة".
واكد المدير العام، "تأتي الزيادة انسجاما مع توجيهات ومتابعة وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي المستمرة واهتمامه الواسع باخضاع تلك الملاكات لدورات تخصصية تهدف الى مواكبة التطور الحاصل عالميا من اجل تقديم افضل الخدمات للمسافرين وشركات الطيران المحلية والاجنبية".
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