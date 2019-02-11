الخطوط الجوية تحقق 181 الف دولار عن اعمال ترحيل الطائرات خلال كانون الثاني 2019

2019/02/11 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن تحقيقها زيادة في المبالغ المستحصلة عن أعمال ترحيل الطائرات والأعمال الفنية الأخرى المقدمة من قبل الملاكات الفنية في وحدة الساحة والمحطات الخارجية بمطار بغداد الدولي.وقال مدير عام الشركة عباس ناصر، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "قيمة المبالغ المستحصلة والداخلة ضمن ايرادات شعبة الاتفاقيات بلغت نحو 181،422 دولار للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/1/2019".

واضاف ناصر، ان "جميع تلك الاعمال والخدمات نفذت وفق شروط السلامة والضوابط والقوانين الدولية المعتمدة عالميا"، مبينا ان "ملاكات الشركة استطاعت من تطوير عملها بشكل ملحوظ لتقديم خدمات متميزة في هذا المجال الذي يجري على مدار الساعة".

واكد المدير العام، "تأتي الزيادة انسجاما مع توجيهات ومتابعة وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي المستمرة واهتمامه الواسع باخضاع تلك الملاكات لدورات تخصصية تهدف الى مواكبة التطور الحاصل عالميا من اجل تقديم افضل الخدمات للمسافرين وشركات الطيران المحلية والاجنبية".

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