نائب يدعو الى احتساب الالقاب العلمية لموظفي الوقف الشيعي أسوة بالوقف السني

2019/02/11 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الاثنين، الى احتساب الالقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من موظفي الوقف الشيعي أسوة بأقرانهم في الوقف السني.وقال المحمداوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "ندعو ادارة رئاسة ديوان الوقف الشيعي الى عدم عرقلة استحقاق موظفيه من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه او ما يعادلها) وإنجاز معاملاتهم المتعلقة بهذا الشأن".وأضاف ان "الراي القانوني الصادر من وزارة التعليم العالي يمنح منتسبي ديوان الوقف الشيعي من حملة الشهادات العليا والذي تتوفر فيهم شروط الهيئة التدريسية او يتمتعون بتفرغ لالقاء المحاضرات او البحوث العلمية او الذي يمارس عملا اداريا يحق لهم الحصول على كافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 للعام 1988 المعدل وقانون الخدمة الجامعية لسنة 2008 وبالإضافة الى احكام قانون الوقف الشيعي للسنة 2012".وتابع ان" المبررات التي تستخدمها الجهات المختصة في ديوان الوقف الشيعي غير منطقية ولا قانونية وتحرم هذه الشريحة العلمية من استحقاقها المهني والعلمي والمادي".واكد المحمداوي، "ضرورة مراعاة الظروف المماثلة في باقي الوزارات قانونيا ولا سيما ان ديوان الوقف السني يحتسب كافة الالقاب العلمية لموظفيه من حملة الشهادات العليا على وفق الضوابط والتعليمات الادارية".وأشار الى "اننا في مجلس النواب نتابع عن كثب الإجراءات التي تتعامل بها المؤسسات الحكومية مع موظفيها ونعمل على رفع الغبن بحق الموظفين وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارات ومؤسسات الدولة".

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