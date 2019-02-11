2019/02/11 | 11:01

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الغدير ...



تغطي المسيرات المليونية للشعب الايراني بمناسبة الذكرة الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية

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الغدير ...



تغطي المسيرات المليونية للشعب الايراني بمناسبة الذكرة الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية

الاثنين 11 فبراير 2019 - 10:39

الغدير ...



تغطي المسيرات المليونية للشعب الايراني بمناسبة الذكرة الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية

نلفت عناية مشاهدي قناة الغدير الفضائية، الى ان القناة تقوم حاليا بتغطية خاصة للمسيرات المليونية للشعب الايراني بمناسبة الذكرة الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، فنرجو المتابعة.

انتهى ..



م ف

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