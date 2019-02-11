مجلس الوزراء يوافق على قرار مهم بشأن المحافظات

2019/02/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين، على صرف مجمل ما تم تخصيصه لكل المحافظات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بما يتناسب والمنهاج الوزاري.ونص القرار على تخصيص ما نسبته 20 – 25% لقطاع التربية، فيما يخصص 10% لقطاع الصحة، و 20% لقطاع البلديات، و 10% لقطاع الكهرباء، و5% لقطاع الامن، و5% ...

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