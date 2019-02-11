رئيس هيئة المنافذ الحدودية يبحث مع محافظ البصرة سبل تطوير المنافذ في المحافظة

2019/02/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في مطار البصرة الدولي اليوم الاثنين، محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني وجرى خلال الحديث سبل الارتقاء بعمل

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