بالصور.. القبض على مجموعة من الارهابيين بينهم منفذ مجزرة البو نمر وقاتل الشهيد مصطفى العذاري

2019/02/11 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مديرية استخباراتومكافحة الارهاب بالانبار اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من الارهابيين بينهم منفذ مجزرة البو نمر و منفذ مفخخات الفلوجة و قاتل الشهيد مصطفى

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