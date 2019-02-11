الحرائق تلاحق النازحين.. وآخر الضحايا

2019/02/11 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- توفي مصاب بالصرع متأثراً بحروق اصيب بها بفعل حريق التهم احدى خيام النازحين في شرق الموصل.

وشب الحريق في الخيمة يوم الأحد بعدما تعثر الرجل العشريني بموقد نفطي عندما انتابته حالة اغماء داخل خيمته في مخيم حسن شام.

وأصيب الرجل بحروق وتم نقله الى مستشفى في اربيل من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية، لكنه لفظ انفاسه الأخيرة هناك متأثرا حروقه.

وقال مدير المخيم رشيد سفتي في بيان صدر امس إن "المتوفي كان يعاني من مرض الصرع" مشيراً الى أن الرجل "هو آب لطفلين".

ويقطن مخيم حسن شام مئات الاسر النازحة من الموصل.

ونشب هذا الحريق بعد أيام من حريق مماثل التهم خيمة للنازحين في كركوك مما اسفر عن مصرع اربعة اطفال من اسرة واحدة نازحة من الحويجة.

وكثيرا ما تحصل حرائق في مخيمات النازحين العراقيين خاصة في فصل الشتاء مع لجوء الكثير من الاسر الى استخدام وسائل بدائية لمواجهة البرد.

وتستضيف مدن كوردستان نحو 1.5 مليون نازح عراقي يسكنون في مخيمات موزعة في مناطق عديدة لاسيما في اربيل المجاورة لنينوى.





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