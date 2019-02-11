استعداداً لعيد الحب.. استيراد ورود بقيمة تتجاوز مليون دولار إلى إقليم كوردستان

2019/02/11 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتجري الاستعدادات في إقليم كوردستان، لاستقبال عيد الحب "الفالانتاين" الذي يوافق الرابع عشر من شهر شباط، على غرار بقية أنحاء العالم. وقبل حلول موعد عيد الحب تزخر المحلات التجارية بالورود الحمراء والهدايا الخاصة بالمناسبة.وتستورد مئات الآلاف من ورود "الجوري" من إسبانيا وهولندا والإكوادور وإيران وسريلانكا، ويقول تاجر من أربيل إنه استورد لوحده 450 ألف وردة بمبلغ 550 ألف دولار استعداداً للفالانتاين وأنه صدر جزءاً منها للمحافظات العراقية الأخرى.وفي إقليم كوردستان تعمل ثلاث شركات كبرى وأكثر من 10 تجار في مجال استيراد الزهور، ومع استيراد هذه الشركات مليوناً و350 ألف وردة إلى إقليم كوردستان فإن هذا يعني إنفاق مليون و650 ألف دولار لشراء الورود من الخارج.لكن صاحب أحد مزارع ورد الجوري في أربيل والذي كان يستوردها حتى السنوات القليلة الماضية، يعمل على إنتاج هذه الورود محلياً، مشيراً إلى أن هذه المزارع ستوفر 40% من المبالغ المدفوعة للخارج لقاء شراء الورود خلال عام واحد فقط من المباشرة بالمشروع.صاحب المزرعة استورد في عام 2017، 192 طناً من الزهور بقيمة تجاوزت 7 ملايين دولار، لكنه يقول إن مشروعه نجح في توفير تلك الأموال وإيجاد فرص العمل لـ300 شخص.

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