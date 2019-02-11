الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة ويهدم منزلا في الولجة

2019/02/11 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 22 فلسطينيا في مختلف مناطق الضفة الغربية، كما هدمت تلك القوات منزلا مأهولا في قرية الولجة قضاء بيت لحم بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده “اعتقلوا 22 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاشتباه بضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية وإلقاء زجاجات حارقة على القوات العسكرية”.

وزعمت قوات الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومعدات قناص خلال دهم وتفتيش منازل في قرية كفر عقب، كما تم مصادرة مبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل في الخليل.

وفي جنين، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ، فيما اعتقلت عددا من الشبان واقتحمت منازل، كما انتشرت قوات الاحتلال في المخيم الجديد وداهمت عدة منازل واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في ساحة المخيم وقرب محطة الوقود النفاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من الشبان عرف منهم: أحمد بشر، وعبد الله سعيد اغبارية، كما فتشت منازل أخرى عرف منها منزل المواطن محمد الرزي.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من زياد كمال عويس، ورمزي حامد عويس.

وفي حوارة جنوب نابلس، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، كما نظم المستوطنين مسيرة استفزازية وسط البلدة، وسط أعمال عنف وعربدة ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة مركبات.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين قاموا بتحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة أمام المنازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال زاهد مطر الريماوي، ومحمود ثلجي الريماوي، وتيم عوض الريماوي، بعد أن داهمت منازلهم في قرية بيت ريما، وعبثت بمحتوياتها.

كما اندلعت مواجهات في القرية بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان عقب عملية الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي بيت لحم، أفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية وجرافات حي عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطن مجدي الشويكي البالع مساحته 100 متر مربع، ويسكنه خمسة أفراد، بحجة عدم الترخيص.

وقال الناشط الشاب إبراهيم عوض الله في تصريحات صحفية “إن هناك 180 قضية في القرية تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها 40 منزلا فيها قرارات هدم إداري”.

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