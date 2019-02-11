2019/02/11 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير التجارة وهيئة النزاهة، بفتح تحقيق حول منح الشركة (العراقية الفيتنامية) حق تصدير ١٢٠ ألف طن من الرز الى العراق بسعر ٧٠٠ دولار للطن بينما سعر الطن لا يتجاوز ٣٥٠ دولار.

وقالت في بيان، ان “وزارة التجارة منحت الشركة (العراقية الفيتنامية) تصدير ١٢٠ الف طن رز للعراق بسعر ٧٠٠ دولار للطن الواحد على أساس انه نوع ياسمين، وهو ليس كذلك وإنما هو رز مغشوش سعر الطن لايتجاوز ٣٥٠ دولاراً “، مبينة:” ان عراب هذه الصفقة وكل الرز الفيتنامي الذي يجهز لوزارة التجارة هو تاجر يمتلك مول معروف وبالتعاون مع أحد الوكلاء في وزارة التجارة “.

وأوضحت نصيف، ان ” الرز يتم شراؤه من شركة فيتنامية اسمها (فينا فود) وبنوعيات رديئة، والدولة تتحمل فروقات الأسعار بمبالغ كبيرة، وهناك ضغط على مختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب لتمرير نتائج الفحص بحسب رغبة الفاسدين “، مشددة على ” ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزير التجارة وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق في هذه القضية وإعلان نتائجه للرأي العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن فساد في عقد لاستيراد الرز من شركة فيتنامية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن فساد في عقد لاستيراد الرز من شركة فيتنامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).