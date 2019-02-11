الخزعلي: أميركا تريد داعش في العراق لتبرير تواجدها

2019/02/11 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، من مساعي الولايات المتحدة الأميركية تقوية تنظيم “داعش” الإجرامي في العراق لتبرير تواجدها، مشيرا إلى أن قرار بقاء داعش او إنهاءه متعلق بالمصالح الأميركية.

وقال الخزعلي في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” ، إن “استمرار تواجد داعش لأشهر طويلة في الحدود السورية مع العراق ثم القضاء عليه خلال أسبوع فقط يثبت ان قرار بقاء داعش او إنهاءه هو قرار سياسي لحساب مصلحة الولايات المتحدة”.

وأضاف “نعتقد ان المراد إنهائه في سوريا لتبرير الانسحاب الأمريكي من هناك واعادة تقويته في العراق لتبرير استمرار التواجد فيه”.



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