العدل تعلن صدور عدد جريدة “الوقائع العراقية” الخاص بموازنة 2019 وتوضح تفاصيلها

2019/02/11 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخاص بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، لافتة الى أن الموزانة تتضمن الطلب من مجلس الوزراء تثبيت جميع المتعاقدين والمحاضرين بمؤسسات الدولة واستحداث درجات وظيفية للحشد الشعبي والعشائري.

وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل امين هاشم في بيان تلقت “الاتجاه برس” نسخة منه، “صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4529) الخاص بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لعام 2019 والتي اقرها مجلس النواب وصادق عليها رئيس الجمهورية”، موضحا ان “قانون الموازنة تضمن نقل مبالغ مالية من بعض الوزارات إلى المحافظات المحررة ومحافظة البصرة وبجدوال تفصيلية بما يخص الإنفاق والاستثمار والقروض”.

وأضاف هاشم، أن “القانون تضمن أيضا الطلب من مجلس الوزراء تثبيت جميع المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة وحسب القدم بما فيهم موظفي العقود الممولة ذاتيا في وزارة الكهرباء”، لافتا الى أن “قانون الموازنة يتضمن كذلك استمرار منح الموظفين اجازة الخمس سنوات واستحداث درجات وظيفية للحشد الشعبي والحشد العشائري”.

وأضاف هاشم، ان “العدد تضمن ايضا قانون منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية وكذلك المنتجات الزراعية التي لها منتج محلي مماثل وحسب الرزنامة الزراعية “.

وكان مجلس النواب انهى في جلسته الـ24 التي عقدت، الخميس (10 كانون الثاني 2019)، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، قراءة ومناقشة مشروع قانون موازنة 2019.

D.S

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