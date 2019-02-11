2019/02/11 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dDsz4EmJXfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان اياد راضي .. اني خايف بعد 10 سنوات شنو الي راح يصير بالبلد ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان اياد راضي .. اني خايف بعد 10 سنوات شنو الي راح يصير بالبلد ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).