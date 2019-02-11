الغضبان : انتاج النفط في حقل واحد بالعراق تجاوز مليون ونصف المليون ب/ي

2019/02/11 | 11:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان يوم الاثنين ان معدل انتاج النفط في حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق قد تجاوز مليون ونصف المليون ب/ي.

وقال الغضبان خلال حضوره اجتماعا موسعا مع ادارة شركة Bp البريطانية المشغلة لحقل الرميلة، ان من اولويات خطط الوزارة تنفيذ مشاريع تطوير عمليات الانتاج واستقرارها في الحقول النفطية وتحقيق الزيادات المقررة وفق الخطط الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى لكل حقل.

وأضاف الغضبان أن نسب تقدم العمل في الحقل قد حقق ارتفاعاً بفضل استخدام البرامج والتقنيات الحديثة في جميع مرافق العمل وخصوصاً في مراقبة الانتاج عن بعد للآبار، مشيراً الى ان معدلات الانتاج في الحقل تتجاوز المليون ونصف المليون برميل باليوم .

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