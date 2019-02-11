الصقور باللون الأزرق امام باختاكور في دوري الابطال

2019/02/11 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..إقيم صباح اليوم الاثنين في العاصمة الأوزبكية طشقند المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية وباختاكور يوم غد الثلاثاء ضمن مباراة دور الملحق التمهيدي لدوري إبطال آسيا.وسيرتدي لاعبو القوة الجوية الزِّي الازرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزِّي الماروني، بالمقابل سيرتدي فريق باختاكور الزِّي الاسود الموشح بالأصفر، فيما سيرتدي الحارس اللون البرتقالي.وستقام المباراة يوم […]

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