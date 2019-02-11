2019/02/11 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وصول حجم التبادل التجاري غير النفطي بين العراق والامارات 11 مليار دولار

11/02/2019 11:38:00 AM |

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واع / بغداد/ ز .أ

افاد مصدر اقتصادي ، الاثنين ، عن وصول حجم التبادل التجاري غير النفطي بين العراق والامارات 11 مليار في نهاية العام 2016، فيما تقدر الاستثمارات الاماراتية في العراق بنحو 7 مليارات دولار.

وذكر المصدر إن "حجم التبادل التجاري غير النفطي بين العراق والامارات وصل إلى 11 مليار في نهاية العام 2016".

وأشار إلى، أن "الاستثمارات الاماراتية في العراق تقدر بنحو 7 مليارات دولار تتركز غالبيتها، لدى القطاع العقاري والقطاع النفطي".

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