2019/02/11 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي, الاثنين, أن الشعب الإيراني ردّ ردّاً قاصماً على أمريكا المجرمة ورئيسها دونالد ترامب الكذاب.وقال العميد حاتمي خلال مشاركته في مسيرات إحياء الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية, إن ” شعبنا العزيز رد ردا قاصما على اميركا المجرمة وترامب الكذاب”.وقدّم وزير الدفاع الإيراني, تهانيه الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الإيراني : شعبنا ردّ ردّاً قاصماً على أمريكا المجرمة وترامب الكذاب alansaar.

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