فيستل: نحتاج لتحقيق إنتصارًا في بروسيا دورتموند

2019/02/11 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي رفعت فيسبوك تويتر

أكد اللاعب البلجيكي أكسيل فيستل نجم فريق بروسيا دورتموند على ضرورة تحقيق فريقه لانتصار ما خلال الفترة المقبلة من الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "كيكر" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لذلك الفوز من أجل العودة للطريق الصحيح.

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وقال فيستل: "كل فريق يمر بمرحلة شبيهة في الموسم، لكن علينا أن نبقي على تركيزنا في أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة لنعود سريعًا".

وأضاف: "كل ما نحتاجه في الوقت الحالي هو أن نستمر بمعنويات عالية وفي أجواء إيجابية من أجل الفوز بمباراة خلال الفترة المقبلة بأسرع وقت ممكن".

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وأكمل: "سنخوض مباراة صعبة وهامة للغاية أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا لنأمل أن يكون الفوز هناك في لندن حليفنا".

جدير بالذكر أن فريق بروسيا دورتموند يمر بفترة صعبة للغاية حيث تعادل في آخر لقاءين بالدوري الألماني وتقلص الفارق مع الثاني بايرن ميونخ لخمس نقاط كما ودع بطولة الكأس.

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