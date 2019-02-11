مانشستر يونايتد يتخذ قراراً حاسماً بشأن مدربه المؤقت

2019/02/11 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قاد النرويجي أولى جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، الفريق لتحقيق نتائج مبهرة، عقب توليه المهمة خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.وخاض سولسكاير مع يونايتد 11 مباراة حتى الآن، فاز في 10 وتعادل بواحدة فقط.وذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز”، اليوم (11 شباط 2019) أن “إدارة مانشستر يونايتد قررت تعيين سولسكاير، […]

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