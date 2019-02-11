القيادة المركزية الاميركية:سنبقى في العراق بعدد ثابت من قواتنا

2019/02/11 | 11:49

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متابعة -عراق برس-11شباط/ فبراير: أكد الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الاثنين ، ان مستوى قوات بلاده الموجود في العراق سيبقى ثابتا.

وقال فوتيل للصحافيين الذين رافقوه في جولة للشرق الاوسط ان ” قواتنا من ناحية العديد ستبقى ثابتة تقريباً للمساعدة على انهاء خطر داعش في البلاد”.

وعما إذا كان سيتم نقل بعض القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى العراق المجاور حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف جندي أوضح فوتيل إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير عدد القوات في العراق”.

واضاف، إن “من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقاً لما أمر به الرئيس دونالد ترمب “.

وأشار فوتيل الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إلى أن “توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا حيث شن مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة هجوماً نهائياً ضد الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم داعش قرب الحدود العراقية”.

وقال : “فيما يتعلق بالانسحاب..



أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون ، نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إخلاء هذه المواد، هذه المعدات، التي لا نحتاجها.

ويقدر مسؤولون أميركيون ان يستمر تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل حتى اذار أو نيسان المقبل .



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