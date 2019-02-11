اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه تعقد اجتماعا برئاسة عبد المهدي

2019/02/11 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 11 شباط / فبراير: عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وأكد، ان ” حل مشكلة تلوث مياه الأنهر يمثل اولوية لعمل الحكومة منذ تشكيلها وقد احرزنا تقدما في هذا الملف الحيوي ونتابع هذا الملف بشكل تفصيلي واتخذنا الاجراءات السليمة والمطمئنة بشأنه ، الى جانب تنفيذ الخطط والمعالجات القريبة والبعيدة الأمد ، للحد من تلوث المصادر المائية وضمان استخدامها بالشكل الأمثل ” .

وانجزت اللجنة الوزارية الخاصة بالحد من تلوث المياه الخطط اللازمة لوضع المعالجات لموضوع تلوث المصادر المائية ، واستكملت بعد دراسات وفحوصات وعمل ميداني مكثف حلولا جذرية لهذه المشكلة .

واشاد خلال ترؤسه لجنة تلوث المياه بجهود الوزارات والجهات ذات العلاقة لإنهاء مشكلة التلوث ، موجها بالاستفادة من الواردات المائية وكميات الامطار في زيادة الخزين المائي ووضع سياسة لترشيد الاستهلاك ، ومؤكدا توفير الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لملف المياه ، كما دعا سيادته الى اطلاق حملة توعية في وسائل الإعلام للحفاظ على الثروة المائية .

وجرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق .

وحضر الاجتماع وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان ، و وكلاء وزارات الموارد المائية ، والزراعة ، والاعمار والاسكان والبلديات ، والتخطيط ، والصحة والبيئة ، والصناعة ، والكهرباء ، والنفط ، وأمانة بغداد ، وهيئة المستشارين .



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