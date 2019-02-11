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الجبوري: “سنگول” لم تحفر بئرا واحدا وتأخذ 5 دولارات عن كل برميل يباع
2019/02/11 | 11:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الاثنين، عن عدم قيام شركة سنگول الأنغولية النفطية بحفر بئر واحد في حقول القيارة، مشيرة إلى أن الشركة تأخذ 5 دولارات عن كل برميل نفط يباع.

وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شركة سنگول الأنغولية النفطية في حقول  القيارة ..لم تقم بحفر […]

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