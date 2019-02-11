2019/02/11 | 11:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الاثنين، عن عدم قيام شركة سنگول الأنغولية النفطية بحفر بئر واحد في حقول القيارة، مشيرة إلى أن الشركة تأخذ 5 دولارات عن كل برميل نفط يباع.
وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شركة سنگول الأنغولية النفطية في حقول القيارة ..لم تقم بحفر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: “سنگول” لم تحفر بئرا واحدا وتأخذ 5 دولارات عن كل برميل يباع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الاثنين، عن عدم قيام شركة سنگول الأنغولية النفطية بحفر بئر واحد في حقول القيارة، مشيرة إلى أن الشركة تأخذ 5 دولارات عن كل برميل نفط يباع.
وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”واطلعت عليه /المعلومة/، إن “شركة سنگول الأنغولية النفطية في حقول القيارة ..لم تقم بحفر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: “سنگول” لم تحفر بئرا واحدا وتأخذ 5 دولارات عن كل برميل يباع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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