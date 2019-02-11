جريدة الوقائع تنشر قانون الموازنة: تثبيت المتعاقدين والمحاضرين

2019/02/11 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة العدل، الاثنين، صدور العدد (4529) من جريدة الوقائع العراقية، الخاص بقانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019، متضمنة طلب مجلس الوزراء بتثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة.وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل امين هاشم، في تصريح صحفي تابعه “ناس”، اليوم (11 شباط 2019)، ان “قانون الموازنة تضمن نقل […]

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