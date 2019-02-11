بالصور.. تفكيك خلية تضم 200 ارهابي بالرمادي

2019/02/11 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في الانبار، اليوم الاثنين، بأن مديرية استخبارات وارهاب المحافظة تمكنت من تفكيك خلية تضم 200 ارهابي في الانبار، مبينا ان من بينهم قتلة مصطفى العذاري والمسؤولين على مجزرة البو نمر. وقال المصدر في حديث صحفي، ان "مديرية استخبارات وارهاب الانبار وبالتعاون مع خلية الصقور تمكنت من تفكيك اكبر خلية ارهابية في المحافظة"، مبينا ان "الخلية مكونة من اكثر من 200 عنصر تابع لداعش".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هؤلاء متورطين بعمليات قتل واستهداف للمدنيين والقوات الامنية في الانبار اضافة الى تفجير عجلات مفخخة وعبوات ناسفة"، مشيرا الى ان "من بينهم قتلة مصطفى العذاري في الفلوجة والمسؤولين عن مجزرة البو نمر بالمحافظة".

وتبنى تنظيم "داعش" إعدام الجندي العراقي مصطفى العذاري بعد أسره في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة حيال هذه الجريمة.

يذكر ان الشيخ نعيم الكعود أحد شيوخ عشيرة ألبو نمر أكد، (3 تشرين الثاني 2014)، عن قيام تنظيم "داعش" بإعدام 36 شخصاً من أبناء عشيرته شمال الرمادي، فيما أعلنت وزارة حقوق الإنسان ارتفاع حصيلة المغدورين من أبناء العشيرة في قضاء هيت الى 322 قتيلاً.انتهى/س

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