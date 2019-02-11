الحكومة تسمح باستيراد الفواكه والخضر الاردنية وتعفيها من الضرائب والجمارك

2019/02/11 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية الأردنية سليمان الحياري، اليوم الاثنين، عن موافقة الحكومة العراقية على منح المستوردين العراقيين رخص استيراد الخضار والفواكه من الأردن عن طريق معبر طريبيل ابتداءً من الخامس عشر من شهر شباط الحالي.وقال الحياري في تصريح اوردته صحيفة "الرأي" الأردنية، إن "المستوردين العراقيين أبلغوا الجمعية، نهاية الاسبوع الماضي، بموافقة الحكومة العراقية على السماح باستيراد الخضار والفواكه الأردنية اعتباراً من الخامس عشر من شهر شباط الحالي".

وأضاف أن "موسم البندورة (الطماطم) قارب على الانتهاء في مدينة البصرة في العراق"، مبينا ان "منتج البندورة سيكون هو الاساسي في عملية التصدير في هذا الوقت من العام للعراق".

واشار الى ان "بدء عملية التصدير للجانب العراقي تأتي بتزامن مع القرار العراقي القاضي بإدراج المنتجات الزراعية ضمن قائمة إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، حيث أن هذا القرار سينعش الصادرات الأردنية في السوق العراقية الذي يعد حيوياً ومهماً جداً للأردن".

واوضح الحياري، أن "القرار سيساهم في زيادة التبادل التجاري بشكل أوسع بين البلدين، على نحو يفضي إلى انتعاش القطاع الزراعي، لاسيما وأن العروة الربيعية في الإنتاج تحل ونهاية الشهر الحالي، والتي تعد الأساس والذروة في منطقة الأغوار".

واشار إلى أن "الشاحنات الأردنية ستدخل مباشرة للسوق العراقية ومختلف محافظاتها، خلافاً لما كان الوضع عليه في السابق، حيث كانت عملية التصدير تتم عبر الأراضي الكويتية"، مؤكداً أن "بغداد والبصرة على وجه الخصوص من أهم الأسواق بالنسبة للأردن كونها تستهلك الكمية الأكبر من الإنتاج الزراعي".

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