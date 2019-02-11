القضاء يوجه بغلق المقرات الوهمية غير المرتبطة بالدولة

2019/02/11 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجه مجلس القضاء الاعلى, الاثنين, بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقرات الوهمية غير المرتبطة بالدولة.وقال القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان تلقته /SNG/، ان “مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقرات الوهمية التي لا ترتبط بمؤسسات الدولة واتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المواطنين ومؤسسات الدولة”....

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