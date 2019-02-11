مع تصاعد تهديدات التدخل العسكري.. مادورو يطلق مناورات ضخمة في فنزويلا

2019/02/11 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تصاعد تهديدات التدخل العسكري الخارجي

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