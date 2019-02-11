الانواء: البلاد ستشهد تساقط امطار خفيفة ومتوسطة الشدة

2019/02/11 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية ، الاثنين، أن طقس البلاد يومي الخميس والجمعة غائم الى غائم جزئي مع تساقط زخات امطار خفيفة ومتوسطة الشدة.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “يوم الخميس طقس المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وتكون رعدية أحيانا كذلك المنطقة الشمالية […]

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