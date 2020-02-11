اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 11-2-2019 الاثنين

2019/02/11 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الأثنين، إستقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 الف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 دينار، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.22 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 129.38 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 524.70 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1312.47 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 61.90 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 52.26 دولار.





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