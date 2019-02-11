2019/02/11 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي نفط الوسط يهدي كأس بطولة شباب العراق لكرة الصالات الذي توج به يوم امس الى نادي نينوى الموصلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي نفط الوسط يهدي كأس بطولة شباب العراق لكرة الصالات الذي توج به يوم امس الى نادي نينوى الموصلي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي نفط الوسط يهدي كأس بطولة شباب العراق لكرة الصالات الذي توج به يوم امس الى نادي نينوى الموصلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).