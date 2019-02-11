2019/02/11 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت قائمة التركمان في برلمان اقليم كوردستان يوم الاثنين بعودة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، مؤكدة على مشاركة المكون في المناصب الرئاسية في حكومة وبرلمان الاقليم.

وقالت عضو برلمان الاقليم عن القائمة منى قهوجي في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم في اربيل ، انه "سنشترك في حكومة وبرلمان اقليم كوردستان وفق الاستحقاق الانتخابي للمكون".

واردفت بالقول ان "التركمان مكون اصيل في هذا البلد ولا يمكن ان يكون لهم منصب واحد في المناصب الرئاسية"، مشيرة الى ان الاستحقاق القومي يحتم على اشراك الاطراف والجهات السياسي في الرئاسات الثلاث في كوردستان ومنحهم نائب رئيس وزراء الاقليم".

وتابعت قهوجي ان "التركمان لديهم مواقف ازاء القضايا الوطنية وخاصة في عودة قوات البيشمركة الى كركوك"، مؤكدة ان "عودة تلك البيشمركة الى المحافظة امر وخطوة مهمة جدا".

واضافت "نحن كجهات واطراف سياسية تركمانية عبرنا عن دعمنا التام لعودة قوات البيشمركة في اسرع وقت ممكن الى كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم للحفاظ على استقرار وامن تلك المناطق".

واختتمت قهوجي مؤتمرها بالقول انه "اذا لم تعد قوات البيشمركة الى تلك المناطق فان الاوضاع فيها لن تستقر وسيلحق الضرر بجميع المكونات هناك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التركمان في كوردستان يطالبون بعودة البيشمركة لكركوك وباقي المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التركمان في كوردستان يطالبون بعودة البيشمركة لكركوك وباقي المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).