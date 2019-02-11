2019/02/11 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على أكبر مجموعة إرهابية في الانبار متورطة بجريمة البونمر وقتل الشهيد مصطفى العذاري ومئات الابرياء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/11 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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