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القبض على قتلة الشهيد مصطفى العذاري

العراقامن

القبض على قتلة الشهيد مصطفى العذاري

الاثنين 11 فبراير 2019 - 11:51

خلية ارهابية

اعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في الانبار، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية ارهابية تضم 200 عنصراً شاركت بقتل الشهيد المقاتل مصطفى العذاري في الفلوجة.

وذكر بيان للمديرية تلقت "الغدير"نسخة منه، ان "القوات الأمنية في مديرية استخبارات وارهاب الانبار تمكنت من تفكيك خلية ارهابية تضم 200 عنصراً نفذت عدة عمليات في الانبار وباقي المحافظات العراقية".واضاف البيان ان "الخلية الإرهابية شاركت بقتل الشهيد المقاتل مصطفى العذاري في الفلوجة فضلاً عن ارتكابها مجزرة حدثت قبل اعوام بحق ابناء عشيرة البو نمر في عام 2014".انتهى.



م ك

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