القضاء:توقيف الأب وزوجته في جريمة الاعتداء على الطفلة “رهف” ووفاتها

2019/02/11 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، ان مجلس القضاء الأعلى ناقش آخر مراحل التحقيق بخصوص جريمة الاعتداء على الطفلة {رهف} ووفاتها وإيداع زوجة الأب والأب في التوقيف لمعاقبتهم وفق القانون..يتبع

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