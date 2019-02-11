الانواء الجوية:أمطار شديدة قادمة للعراق

2019/02/11 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأثنين، في تقريرها ان طقس البلاد يومي الخميس والجمعة، غائماً الى غائم جزئياً مع تساقط زخات أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة.

وذكر تقرير للأنواء ، ان “طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وتكون رعدية أحياناً كذلك في المنطقة الشمالية تكون زخات المطر خفيفة الى متوسطة الشدة مع انخفاض بدرجات الحرارة”. وأضاف “أما المنطقة الجنوبية فيكون طقسها صحواً الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.وأشار البيان الى، ان “طقس الجمعة المقبلة سيكون في المناطق الشمالية والجنوبية غائم الى غائم جزئياً مع تساقط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة عن اليوم السابق”.





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