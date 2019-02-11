روحاني: إيران ستواصل تعزيز برنامجها الصاروخي

2019/02/11 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، اليوم الإثنين، إن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية.

وقال روحاني في خطاب ألقاه في ميدان آزادي (الحرية) الذي احتشد فيه عشرات الآلاف لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية “لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ… وسنواصل مسيرتنا وقوتنا العسكرية”.

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