2019/02/11 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في الانبار، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية ارهابية تضم 200 عنصر شاركوا بقتل الشهيد المقاتل مصطفى العذاري في الفلوجة.

وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة صدى، ان “القوات الأمنية في مديرية استخبارات وارهاب الانبار تمكنت من تفكيك خلية ارهابية تضم 200 عنصر نفذوا عدة عمليات في الانبار وباقي المحافظات العراقية”.واضاف البيان ان “الخلية الإرهابية شاركت بقتل الشهيد المقاتل مصطفى العذاري في الفلوجة فضلاً عن ارتكابها مجزرة حدثت قبل اعوام بحق ابناء عشيرة البو نمر في عام 2014”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتلي الشهيد مصطفى العذاري) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتلي الشهيد مصطفى العذاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).