2019/02/11 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزراء كبار في حكومته لإحباط محاولة للسماح لطالبي اللجوء المحتجزين في معسكرات خارج البلاد بدخول أستراليا للحصول على العلاج، قائلا إنه يتعين الإبقاء على قواعد الهجرة الصارمة.وقال موريسون في مؤتمر صحفي، “لا يمكننا أن نترك حدود أستراليا في أيدي لجان طبية”، بحسب “سكاي نيوز”.وعبر وزير الدفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراليا: يتعين علينا إبقاء قواعد الهجرة الصارمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراليا: يتعين علينا إبقاء قواعد الهجرة الصارمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).