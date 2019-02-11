2019/02/11 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اتلاف ارسالية برتقال مستورد في نقطة جمرك فايدة

11/02/2019 12:09:00 PM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، اتلاف ارسالية برتقال مستورد في نقطة جمرك فايدة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه ، ان "السلطة الجمركية في نقطة كمرك فايدة بمحافظة نينوى اتلفت ارسالية من محصول البرتقال المستورد تم ضبطه من قبلهم كونه ممنوع من الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية".

واضافت، انها "اليوم تستند الى قرارات وزارة الزراعة / دائرة التخطيط والمتابعة في منع استيراد المحاصيل الزراعية والتي منعت مؤخرا محاصيل ( الطماطة ،البرتقال ، الخس ، الذرة الصفراء ) لوفرة المنتوج المحلي للبلد".





يذكر أن الهيئة العامة للكمارك كانت قد اعلنت و منذ بداية العام الحالي عن اتلافها أكثر من ( ١٣ ) ارسالية لمحاصيل زراعية متنوعة ممنوعة الأستيراد ضبطت في مختلف المراكز الكمركية للبلد حماية للمنتجات المحلية.





ت / ل .



هـ

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