دراسة:الرياضة تغني عن أدوية القلق والاكتئاب

2019/02/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية الدورية، لها نفس النتائج الإيجابية التي يحققها التأمل وأدوية الطب النفسي، في علاج الكآبة والقلق والتقلبات المزاجية.

وذكرت الدراسة أن “ممارسة الرياضة قد صنفت أفضل من العلاج بالأدوية الطبية النفسية، التي قد تحدث آثارا جانبية، على الرغم من فاعليتها الإيجابية على المريض، حيث أحيانا ما يؤدي استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب إلى آثار جانبية تتمثل في ضعف الرؤية والقلق ليلا، وكذلك زيادة في الوزن وانخفاض الرغبة الجنسية”.

واضافت الدراسة ان “للتدريبات الرياضية فوائد صحية أخرى، حيث تساعد في خفض ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية وعمل الدماغ، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم وتنظيم معدل السكر في الدم، ومن أهم التمارين الرياضية رفع الأثقال واليوجا والسباحة، وكذلك المشي والجري بشكل دوري”.

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