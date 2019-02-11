2019/02/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الجهات المختصة لغلق المقرات الوهمية غير المرتبطة بالدولة.

وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “مجلس القضاء الأعلى وجه القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في غلق المقرات الوهمية التي لا ترتبط بمؤسسات الدولة”.

وشدد على “اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى المواطنين ومؤسسات الدولة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر توجيه بخصوص غلق المقرات الوهمية غير المرتبطة بالدولة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر توجيه بخصوص غلق المقرات الوهمية غير المرتبطة بالدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).