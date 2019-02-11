الانواء الجوية: تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة ومتوسطة الشدة نهاية الاسبوع الحالي

2019/02/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاثنين، في تقريرها ان طقس البلاد يومي الخميس والجمعة غائم الى غائم جزئي مع تساقط زخات امطار خفيفة ومتوسطة الشدة.

وبين التقرير الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “طقس يوم الخميس سيكون باذن الله في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وتكون رعدية أحيانا كذلك المنطقة الشمالية تكون زخات المطر خفيفة الى متوسطة الشدة مع انخفاض بدرجات الحرارة”.

وتابع التقرير اما “المنطقة الجنوبية فيكون طقسها صحوا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق” مبينا ان “يوم الجمعة سيكون الطقس في المناطق الشمالية والجنوبية غائم الى غائم جزئي مع تساقط امطار وانخفاض بدرجات الحرارة عن اليوم السابق”.

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