رئيس وزراء المجر يحذر من تراجع تعداد المسيحيين بأوروبا بسبب المهاجرين

2019/02/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادحذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأحد، من أن البلدان التي توافق على استقبال المهاجرين “ستشهد تراجعا في معدل المسيحيين”.

جاء ذلك استمرارا لنهج أوربان، الذي ينتمي إلى حزب “فيديس” اليميني الشعبوي، والمعروف بسياسته المعادية للمهاجرين واللاجئين.

وفي كلمة خلال اجتماع بالعاصمة بودابست تطرق رئيس الوزراء المجري إلى انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو/أيار القادم، وقال إن مؤيدي ومعارضي المهاجرين سيتنافسون في تلك الانتخابات.

وأشار إلى تراجع معدل الولادات بشكل كبير في عموم أوروبا، ومحاولة دول أوروبا الغربية حل هذه المشكلة من خلال المهاجرين.

وتابع محذرا: “يتشكل عالم مسيحي-مسلم في البلدان التي تستقبل المهاجرين، ويتراجع معدل المسيحيين”.

واعتبر أوربان أن الاتحاد الأوروبي يريد تحويل أوروبا إلى “قارة مهاجرين”، حسب زعمه.

وأضاف في ذات السياق: “يريديون فرض حصص إجبارية وإضعاف حق الدول الأعضاء في حماية حدودها”.

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