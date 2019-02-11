2019/02/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fa1dhtmI6Mo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشرة فريق طبي إيطالي بإجراء عمليات الشفة الارنبية في ذي قار #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشرة فريق طبي إيطالي بإجراء عمليات الشفة الارنبية في ذي قار #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).