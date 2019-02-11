2019/02/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الغاشم, المدنيين اليمنيين بسلسلة غارات جوية في محافظتي صعدة وحجة.وقال مصدر أمني, إن “طيران العدوان الغاشم السعودي الأمريكي الإماراتي الغاشم استهدف بأربع غارات منطقة المندلة بمديرية كشر بحجة، وثلاث غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض بالمحافظة عينها”.وأضاف المصدر, أن “طيران العدوان استهدف بخمس غارات جوية مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار الغارات الوحشية للعدوان السعودي ضد المدنيين اليمنيين في صعدة وحجة alansaar.

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