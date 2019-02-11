2019/02/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..هاجم رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها، امريكا في تعاملها مع نظام بني سعود الاستبدادي الذي يرتكب أفظع الجرائم في اليمن ومع فنزويلا التي تعتمد الديمقراطية والشرعية في انتخاباتها، واصفا اياها بـ “الازدواجية”.وأوضح بلاها في كلمة أمام اللجنة الأوروبية في البرلمان أنه “بدلا من معاقبة النظام السعودي الذي يرتكب جرائم الحرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول أوروبي: السعودية ترتكب أفظع الجرائم في اليمن بدعم أمريكي alansaar.

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